Ariano: Gerado Iannone vince ancora Biglietto fortunato da 10.000 euro al Bar L'Angolo

Dopo la storica vincita di due milioni di euro avvenuta il 15 febbraio 2019, ancora un biglietto fortunato nelle mani di Gerardo Iannone ad Ariano Irpino e questa volta in tempi da Covid-19. La dea bendata gli ha distribuito un tagliando fortunatissimo nella lotteria Gratta e Vinci con un premio di 10.000 euro.

La vincita è avventura sempre nel popoloso Rione Cardito, il suo amato quartiere, questa volta al Bar L'Angolo con un biglietto "Il Miliardario Maxi! da 20 euro. 37 il numero fortunato.

"Faccio la mia vita di sempre, ogni giorno, certo con la mente più spensierata, ma senza mai lasciarmi andare. Al primo posto c'è e ci sarà sempre il lavoro. Dopo tanti anni di sacrifici, difficoltà e dolori, la fortuna ha deciso di accompagnarmi, di diventare la mia compagna e di questo non posso che esserne felice. Non cambierò mai le mie abitudini, io resterò sempre Gerardo Iannone."

Ogni mattina si alza di buon'ora Gerardo per andare a lavoro, con i suoi amici a capo di due distinte cooperative che gestisce con grande passione e impegno, prestando la sua opera per conto che interessano il Comune, il consorzio rifiuti e privati.

Una vita fatta di sacrifici e di belle azioni. E soprattutto in questo delicato momento che sta attraversando la sua città, Gerardo da un lato e il suo amico fraterno Totò Santosuosso dall'altro non hanno mai smesso di aiutare famiglie in difficoltà, portando loro aiuti di ogni genere e in più occasioni il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane. Una vittoria che Gerardo dedica alla sua Ariano affinchè possa risollevarsi al più presto.