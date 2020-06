Covid Ariano, tra ottimismo e grande senso civico Il Vescovo Melillo chiama a raccolta istituzioni, forze dell'ordine e volontari in Cattedrale

E’ una persona risultata positiva al tampone, dopo il test sierologico, l’ultimo caso di Covid-19 in Irpinia ad Ariano tra i 116 analizzati ieri. Fa parte del blocco di coloro che erano sfuggiti per svariate ragioni in un primo momento e poi rintracciati grazie all’intervento meticoloso delle unità mobili.

Ne ha dato comunicazione l’Asl di Avellino nel suo ultimo bollettino. Va ad aggiungersi ai 60 positivi che unitamente alle persone più a stretto contatto restano in isolamento.

L’indagine epidemiologica da parte dell’Asl si è conclusa e ora si passerà al tampone di verifica. 198 gli ultimi esaminati a Biogem di cui fortunatamente nessuno risultato positivo.

Il Vescovo Sergio Melillo intanto ha chiamato a raccolta nella Basilica Cattedrale istituzioni, forze dell’ordine e volontari, tutti attivamente impegnati in questa delicata emergenza, per un momento di preghiera unitaria.