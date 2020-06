Movida, il prefetto: presenza istituzionale troppo dinamica Il prefetto, a margine della festa della Repubblica, tuona contro il sindaco Festa

"Sono rimasta sorpresa, ho avvertito un forte senso di disappunto per questa presenza istituzionale, diciamo così, "dinamica", in mezzo alla strada. Il prefetto Paola Spena non usa mezze misure e punta il dito contro il sindaco Gianluca Festa a proposito della sua presenza tra i giovani a via De Conciliis, lo scorso fine settimana.

Il prefetto di Avellino ha già inviato un ammonimento scritto per una maggiore attenzione. Un richiamto forte al primo cittadino finito al centro di un'inchesta della Procura di Avellino che indaga sui possibili assembramenti che si sono verificati sabato scorso.

Questa mattina il prefetto, a margine delle celebrazioni per la festa della Repubblica, è ritornata sull'argomento e ha aggiunto: "Sono dell'idea di valutare nel corso del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'isola pedonale, perché non mi convince. Per il resto, non sta a me prendere ulteriori provvedimenti nei confronti del sindaco".