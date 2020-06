Ariano Irpino spicca il volo verso la libertà Riapre il mercato e presto villa e cimitero a tempo pieno

Città verso la normalità, riapre il mercato, presto la villa e anche il cimitero a tempo pieno. La bella notizia arriva nel giorno della festa della repubblica con questa immagine emozionante del campanile della piazza sfiorato virtualmente dalle frecce tricolori che lascia ben sperare affinchè Ariano possa al più presto spiccare il volo. Un manifesto fortemente voluto dal commissario straordinario Silvana D'Agostino.

"L’Italia - scrive D'Agostino - è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo. Evviva la Repubblica."

“E' stato un onore ed un'emozione aver realizzato la grafica per il Comune di Ariano Irpino in occasione del 74° Anniversario della nascita della Repubblica Italiana - scrive Alessandro Pagliaro - e l'ho voluto fare omaggiando Ariano e gli arianesi con uno dei nostri grandi simboli: il Campanile!”

Notizie incoraggianti anche per il Frangipane oramai quasi a regime. L’obiettivo è quello di riaprire al più presto ogni reparto. Intanto dopo un lungo periodo di stop ripartono gli ambulatori mentre si avvia a svuotarsi totalmente il reparto Covid che attualmente ospita solo quattro pazienti di cui solo due positivi e gli altri negativi al primo tampone. Struttura che grazie alla solidarietà della comunità evangelica cinese si è dotata di barelle di biocontenimento per l’eventuale trasporto di malati altamente contagiosi, non solo legati al Covid-19.

E dalla città si eleva un grido unanime: "Siamo stanchi di leggere ogni giorno il nome di Ariano, associato ora anche ai contagi dei paesi limitrofi, come se fossimo noi la capitale di tutti i mali, da qualche testata di Avellino o nazionale, oltre che da un giornale che non perde occasione per infangarci. Ora basta. Non è giusto. Questi atteggiamenti ignobili e vigliacchi non sono più tollerabili. D'ora in avanti - avverte Felice Vitillo - ci costituiremo parte civile contro chi continuerà a denigrare ed offendere gratuitamente la nostra città."