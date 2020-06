"Le nostre mascherine per dire: prevenzione sempre" Il dono alla Breast Unit delle donne in lotta contro il cancro al seno

Mascherine dipinte a mano con un nastro rosa sono state donate alla Breast Unit dell'ospedale Moscati di Avellino per ricordare che non si muore di solo coronavirus e, al contempo, l'importanza della prevenzione del cancro al seno. Presidi di protezione individuale donati a personale e utenti del reparto, che nella fase due diventano strumenti di civiltà dopo i mesi di emergenza coronavirus.

Sono quattro donne in lotta contro il cancro al seno, diventate amiche di chemio, ad essersi impegnate in una delle tante donazioni in favore della breast unit, che vogliono ricordare l'importanza, anche nella fase due dell'emergenza coronavirus, dell' osservare le regole per arginare nuovi rischi contagio da Covid-19 e l'importanza della prevenzione del cancro al seno.

Meridin, Grazia,Elisa e Tina hanno consegnato al dottore Carlo Iannace, senologo della Breat Unit, al dott.Amaturo ed alla d.ssa Di Cecilia mascherine decorate con un nastro rosa, dipinto a mano, perchè tutti abbiano uno strumento così prezioso nei giorni della ripartenza. Una ripartenza che, anche al Moscati, ha il saporte del ritorno alla normalità. "Abbiamo deciso di donare al reparto le nostre mascherine - spiega Grazia Padovano - per ricordare, non solo l'importanza di indossare la mascherina, ma anche la necessità di fare prevenzione e del tornare in ospedale. Se la fase di emergenza rossa per la pandemia è finita, è ora di tornare in ospedale per curarsi per altre patologie, senza paure o remore di sorta.

Indossare la mascherina, evitare assembramenti, lavare le mani spesso sono le regole da seguire ma ora è tempo di tornare alla vita normale. Una vita che sia fatta anche e soprattutto di cure e prenzione.

Noi pazienti oncologiche abbiamo vissuto settimane durissime, di paura del contagio da covid-19. Una paura che andava a sommarsi alle nostre personali paure e percorsi di lotta e cura. Per questo la nostra consegna di mascherine al reparto rappresenta un invito vero a tornare negli ospedali per controlli assidui, cure, verifiche, terapie. Non si muore solo di Covid. E' arrivato il tempo di tornare ad una normalità fatta, purtroppo, anche di tante malattie,come il cancro al seno. La lezione resta la stessa: fate prevenzione, effettuate controlli, recatevi in ospedale per screening periodici. I nostri ospedali sono pronti ad accogliervi in piena sicurezza". Per questo le quattro amiche invitano altre donne ad impegnarsi per fornire a sanitari e malati mascherine, per evitate altri rischi che possano mettere a repentaglio la salute di tanti. "Ci sono già altre donne che si sono rese disponibile a trovare altre mascherine e a dipingerle - spiega Grazia -. Un gesto simbolico che si carica di significati autentici e fondanti del momento storico vissuto da tutti ai tempi della pandemia da coronavirus".