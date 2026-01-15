Avellino Basket, Fresno: "Grande entusiasmo e una nuova sfida" "Classifica corta, tanto equilibrio ed entro in un gruppo che può giocarsela con tutti"

"Ho vissuto grandi emozioni e sono contento di essere tornato. L'entusiasmo dei tifosi vale tanto": così Lucas Fresno si è espresso al rientro al PalaDelMauro per la nuova avventura con l'Avellino Basket. "Ho ritrovato una società strutturata, che è migliorata e che ha alzato l'asticella in tutti gli aspetti. - ha spiegato l'esterno - Il palazzetto è bellissimo. C'è una categoria diversa e quando abbiamo vinto il campionato era una sfida. Voglio rivivere insieme al gruppo e alla società una nuova sfida. C'è fiducia e voglia di ripetere la storia. Cosa mi ha chiesto il coach? Devo dare una spinta in più nell'energia e nella difesa. Il coach non mi ha caricato di pressioni. Con Torino sarà una bella partita, rappresenta una bella gara per migliorare la nostra classifica e per ritrovare subito con forza questa maglia. La classifica è corta, ci sono dieci squadre a distanza minima. Sono convinto del gruppo e potremo giocarcela con chiunque".