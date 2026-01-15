Scandone Avellino, Trasente: "Certi del rilancio nel girone di ritorno" "Convinti dal gruppo e dalla possibilità di ricompattarsi lungo il girone di ritorno"

Conferenza stampa per il presidente della Scandone Avellino, Marco Trasente, verso la prima gara nel girone d'andata e dopo la sconfitta rimediata sul parquet del Nuovo Basket Aquilano. "È l'occasione per un bilancio al girone d'andata. Domenica si ripartirà dopo il giro di boa. La società non è contentissima del percorso. Abbiamo perso 4 gare, tutte in trasferta, e c'è da lavorare con più intensità e maggior sacrificio, più attaccamento alla maglia. - ha spiegato il massimo dirigente del club irpino - Questi aspetti richiamano l'attenzione di tutti, non solo dei giocatori. Sono stati fatti investimenti importanti, con giocatori di categoria superiore. L'obiettivo estivo si rinnova anche in avvio del 2026. Il roster sta cambiando, la squadra è stata affidata a Dell'Imperio, al nostro secondo allenatore, a cui rinnoviamo la nostra fiducia ogni giorno. Stiamo seguendo il percorso in compagnia del direttore Pastena. C'è stato il ritorno di Stefanini, ragazzo che ha subito risposto alla possibilità di tornare ad Avellino. C'è stato l'ingresso di Flavio Gay che arriva da Omegna, dalla B Nazionale. Potrà finalizzare lo step utile per migliorare il roster. C'è da fare un grosso in bocca a Matteo Tonello e voglio sottolineare l'attaccamento alla squadra perchè vivrà la fase di recupero restando vicino alla squadra. La società è attenta e vigile e siamo pronti alle occasioni. La Scandone è una squadra che deve mettere il cuore prima di tutto. Siamo certi che la squadra si ricompatterà e faremo una grande seconda parte di stagione".