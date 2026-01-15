Scandone Avellino: stagione finita per Matteo Tonello Il giocatore della squadra irpina ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore sinistro

Rottura del legamento crociato anteriore sinistro per Matteo Tonello ed è stagione finita per il giocatore della Scandone Avellino. Il club irpino sta determinando il restyling nel roster dopo aver messo fuori rosa Andrea Quarisa e Filmore Beck e inserito Flavio Gay e Fabio Stefanini.

Il comunicato del club

"La Scandone Avellino comunica che l’atleta Matteo Tonello, a seguito di un infortunio, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici specialistici. Gli esami effettuati hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore sinistro, rendendo necessario un percorso terapeutico e riabilitativo di lunga durata. Alla luce di tale diagnosi, la stagione sportiva dell’atleta può considerarsi conclusa. La società desidera ringraziare Matteo Tonello per la professionalità, la dedizione, l’impegno e soprattutto il grande attaccamento verso i colori biancoverdi, profusi nel corso della sua esperienza in Irpinia e gli rivolge i migliori auguri di una pronta e completa guarigione, auspicando per lui le migliori fortune personali e professionali".