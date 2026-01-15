In Alta Irpinia nasce il "taxi sociale" per anziani il servizio

Un "taxi sociale" al servizio delle persone con ridotte capacità motorie: la Città dell'Alta Irpinia, che comprende 25 comuni della provincia di Avellino, fa partire la sperimentazione del servizio dedicato in particolare agli ultra 65enni privi di familiari di riferimento che necessitano periodicamente di recarsi presso strutture sanitarie perchè affetti da patologie croniche. Il servizio sarà gestito, sulla base di un apposito regolamento, dalla Misericordia di Torella dei Lombardi. "Le ragioni dell'iniziativa -spiega Rosanna Repole, presidente della Città dell'Alta Irpinia- sono evidenti: il numero della popolazione over 65 e la distanza tra i comuni e le strutture sanitarie: con il taxi sociale intendiamo dare risposte ad un territorio complesso con la speranza che la sperimentazione, nel tempo, possa diventare prassi".