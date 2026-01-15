Lutto nel mondo del basket: addio ad Ante Grgurevic L'ex Scandone Avellino è scomparso all'età di 51 anni

Lutto nel mondo del basket. Nella notte è scomparso all’età di 51 anni l'ex giocatore della Scandone Avellino, Ante Grgurevic. Il croato, prima cestista, biancoverde in Serie A nella stagione 2002/2003 e che in Campania ha giocato anche a Scafati nel campionato 2005/2006, è stato poi allenatore nella sua Spalato con il Kosarkaski Klub (KK, ex Jugoplastika). "Ante ha lasciato il segno nella Scandone Avellino, indossando la canotta biancoverde nella stagione 2002/2003. - ricorda il club biancoverde tramita nota ufficiale sulle pagine social - La società si unisce al cordoglio del mondo della pallacanestro, esprimendo le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari. Ciao Ante, guerriero sotto canestro".