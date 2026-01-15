Avellino: Simic leader difensivo, i lupi vogliono inserire un centrale in più Sabato (ore 15) la sfida contro la Carrarese per i lupi

Titolare in ben 17 delle 19 giornate di campionato, anche con 3 gol all'attivo: Lorenco Simic è uno dei leader dell'Avellino in Serie B. Nella scorsa estate il difensore croato si è legato ai lupi con un contratto fino al 30 giugno 2027 con l'opzione per un'ulteriore annata legata al verificarsi di determinate condizioni e nei fatti la prospettiva 2028 è ben definita. La società irpina è al lavoro per definire l'ingresso di una pedina in difesa anche nell'idea di un vice-Simic al centro della linea a 3. C'è sempre il profilo di Alessandro Pio Riccio in cima alla lista del direttore sportivo Mario Aiello, ma l'Avellino attende certezze sul recupero dall'infortunio che sta limitando il partenopeo nello sviluppo stagionale. Pedro Felipe, altro nome nei radar biancoverdi, punta alla Serie A e c'è l'Hellas Verona sul difensore della Juventus. Lo scenario in mediana non cambia con Coli Saco del Napoli in pole nelle idee dei lupi. Per l'attacco occhio al potenziale restyling legato, però, innanzitutto alle uscite che possono garantire l'effetto domino con Facundo Lescano che appare destinato al ritorno in Serie C e con i rumors su Cosimo Patierno e Valerio Crespi. Da potenziale entrata c'è il profilo Sydney Van Hooijdonk, ex Bologna e Cesena.