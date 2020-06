Mercato, i Noe diranno se Campo Genova è idoneo Intanto i commercianti varano una piattaforma digitale per aiutare il settore

Verso una svolta la querelle mercato ad Avellino. Nei prossimi giorni i carabinieri del Noe, il nucleo operativo ecologico effettueranno un sopralluogo nell'area di campo Genova per stabilire se ci sono le condizioni ambientali necessarie per svolgere il mercato bisettimanale dopo che nel sottosuolo del piazzale adiacente lo stadio Partenio sono state rinvenute concentrazioni di berillio al di sopra della norma.

Intanto i commercianti varano la piattaforma digitale gratuita Atoz shop.it e-commerce gratuito per gli iscritti dell'associazione imprenditori irpini aderenti a Confesercenti Avellino "per fornire un'alternativa al settore messo in ginocchio dal coronavirus e provare a restituire entusiasmo ai nostri iscritti, in preda allo sconforto dopo il covid.

E i commercianti, a margine di una conferenza stampa, bocciano l'isola pedonale di Festa. “Il primo cittadino non ci ha coinvolti nella sue decisioni – afferma il direttore dell'Associazione Antonello Tarantino - ma crediamo che l’isola pedonale avrebbe avuto un senso se si fosse studiata con maggiore attenzione, magari con dei tavolini all'aperto, per evitare gli assembramenti"