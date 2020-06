Quel bene silenzioso e prezioso di nome Vita Ariano, volontari nei campi a raccogliere prodotti biologici da donare agli altri

Li abbiamo visti portare pacchi alimentari nelle zone più sperdute della città, far sorridere bambini ed anziani, distribuire mascherine, sanificare chiese, trasportare indumenti, beni di prima necessità e medicinali ad anziani, ammalati e a persone in isolamento. Ed ora anche a raccogliere, col sorriso e tanta passione prodotti della terra per il banco alimentare.

Sono i volontari della pubblica assistenza Vita, madre di tutte le associazioni di Ariano. Grazie alla donazione dell'azienda Bio di Vittorio Stanco, i volontari hanno raccolto prodotti biologici. Un'esperienza nuova e affascinante che ha commosso lo storico presidente Guglielmo Ventre, il referente Anpas Campania Giuseppe Vitullo e l'intero team fatto di tanti uomini e donne volenterosi e al fianco di chi è meno fortunato. Entrambi sabato scorso in rappresentanza dell'intera e grande famiglia Vita, hanno preso parte alla celebrazione presieduta dal Vescovo Sergio Melillo nella Basilica Cattedrale alla presenza di tutte le istituzioni, forze dell'ordine e di volontariato, attivamente impegnate sul campo in questa emergenza.

Un'attività incessante e unica ad Ariano in materia di emergenza territoriale. Sembra ieri quando dalla piccola sede di via Cardito, un gruppo di soci, spinti dal dolore legato alla perdita di un caro amico, Tonino Ventre, fratello di Guglielmo, mise su un’associazione per aiutare gli altri dandole quel nome “Vita”. Da allora di anni ne sono trascorsi oltre 25 e Vita che ha ricevuto nei giorni scorsi gli elogi del Vescovo Sergio Melillo e del Commissario Straordinario Silvana D'Agostino, di pagine importanti e belle intende scriverne ancora.