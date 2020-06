Unarma: sottoscritta un'importante convenzione Esclusive agevolazioni riservate agli iscritti del sindacato

Unarma Asc, lo storico e più grande sindacato dei Carabinieri, continua senza sosta nella sua opera finalizzata a garantire assistenza e fornire servizi ai propri iscritti. E’di questi giorni la sottoscrizione di una convenzione esclusiva tra Unarma Asc e le società Isass srl e Essequadro distribution srl facenti capo alla famiglia Scauzillo di Ariano Irpino, noti imprenditori del tricolle, leader nei settori dell’oculistica e della produzione di occhiali.

Infatti la convenzione prevede esclusive agevolazioni riservate agli iscritti del sindacato Unarma e ai loro familiari, con visite oculistiche gratuite presso i negozi di ottica dell’ottico Scauzillo Ennio siti in Ariano Irpino e Grottaminarda, nonché sconti del 50% sull’acquisto degli occhiali di produzione dell’importantissima e ormai nota Essequadro distribution srl riferiti al brand Essedue Sunglasses che sta spopolando a livello internazionale, facente capo al giovane e brillante imprenditore Stefano Scauzillo creatore del brand.

L’ idea è del responsabile settore amministrativo Simone Sorrentino (nella foto) il quale, unitamente al segretario nazionale di Unarma Antonio Nicolisi e quello della regione Campania Antonio Taiani, ha dato vita all’accordo, il quale prevede anche l’esclusiva produzione di occhiali con il marchio e logo Unarma Asc.

Tale progetto, che evidenzia come il Sindacato Unarma sia particolarmente attento anche alla questione legata al “benessere dei propri iscritti”, trova il plauso dei segretari provinciali di Avellino Giuseppe Possidente e Massimiliano Lo Priore: "Unarma - affermano - ormai è una realtà radicata in ambito nazionale che sta trovando, quotidianamente e sempre di più, un ampio consenso tra i militari. E’ evidenteche l’intera dirigenza di Unarma Asc, opera con attenzione anche sotto l’aspetto del benessere del personale, puntando a garantire i migliori servizi offerti da aziende leader nei rispettivi settori e la famiglia Scauzillo ne è l’esempio. Molte sono le convenzioni già sottoscritte ed altre ancora sono pronte per essere lanciate. Non possiamo che esserne pienamente soddisfatti e ancor più motivati a proseguire su questa linea."