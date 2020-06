Ofantina, partiti i lavori su due viadotti Nei tratti interessati Verrà istituito il senso unico alternato

Avviati da Anas importanti interventi su due dei principali viadotti della strada statale 7 “Appia” Ofantina, situati nel territorio comunale di Manocalzati in provincia di Avellino, per un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro.

Le attività di manutenzione programmata riguarderanno il viadotto di scavalco alla SS7/bis al km 307,840 (per un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro) ed il viadotto ‘Montechiuppo’ situato al km 309,000 (per un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro).

“La partenza di due cantieri così importanti – ha dichiarato il Responsabile Anas Campania, Nicola Montesano – testimonia, da un lato, l’impegno costante e strutturato di Anas per interventi di manutenzione nella regione e dall’altro rappresenta un segnale di ripartenza importante, anche per l’economia”.

Nel dettaglio, quest’oggi Anas consegnerà l’intervento di manutenzione programmata sul viadotto di scavalco alla SS7/bis al km 307+840, situato in prossimità del casello autostradale della A16 Avellino Est, all’Associazione Temporanea d’Imprese con Mandataria Fortuna Costruzioni Generali Srl con sede in Pontecagnano Faiano (SA); i lavori – che prenderanno concreto avvio entro la metà di giugno – consisteranno, principalmente, nella sostituzione dell’impalcato in acciaio corten, nel risanamento corticale delle strutture in calcestruzzo armato. Contestualmente, verranno adeguate le barriere di sicurezza con rifacimento della pavimentazione stradale lungo l’intero svincolo.

Attualmente, in considerazione della necessità di eseguire l’intervento, sul viadotto vige il divieto di transito per mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate.

Inizialmente le lavorazioni avverranno al di fuori della sede stradale, senza alcun impatto per la circolazione.

Successivamente, soltanto durante le attività di sostituzione completa dell’impalcato, si renderà necessario un periodo di interdizione al transito, con l’istituzione di percorsi alternativi ad hoc, che verranno condivisi con gli Enti Locali e dei quali, comunque, sarà dato ampio preavviso.

Inoltre, il prossimo 15 giugno, Anas consegnerà anche l’intervento di manutenzione programmata sul viadotto “Montechiuppo” al km 309,488 della SS7 “Appia”, all’Associazione Temporanea d’Imprese Bulfaro SpA-Gieffe Costruzioni Srl con sede in Senise (PZ).

I lavori – che consisteranno principalmente nella esecuzione di interventi corticali sulle strutture in calcestruzzo armato, nella sostituzione delle barriere di sicurezza, nel rifacimento dei cordoli, della pavimentazione e dei giunti di dilatazione – verranno eseguiti attraverso l’istituzione del senso unico alternato, come già comunicato da Anas alla Prefettura di Avellino.

Gli interventi sull’infrastruttura, pertanto, comporteranno vantaggi per la sicurezza e la percorribilità del viadotto.

L’avvio dei cantieri è possibile anche in considerazione del superamento della fase critica dell’emergenza sanitaria da Covid-19.