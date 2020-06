Ariano: città sempre più protetta e sicura Il grande impegno di Panacea: dalle fabbriche alle scuole

Dopo le fabbriche i volontari Panacea entrano nelle scuole. Test rapidi al personale Ata dell’istituto alberghiero di Ariano Irpino, nel piano di zona e consegna di 200 mascherine chirurgiche al direttore dei servizi generali Maria Vittoria Monaco.

A ricevere il team diretto da Pasqualino Molinario, il dirigente scolastico Pietro Petrosino che ha accolto favorevolmente l’iniziativa e il responsabile del settore tecnico Umberto Finelli.

“Uno screening importante, mediante kit rapidi. L’associazione Panacea è vicina alle istituzioni. Tutti in sicurezza - afferma Molinario - riprendono le attività all’alberghiero. Un ringraziamento in primis al dirigente Pietro Petrosino. Insieme possiamo superare questo momento. Oggi l’istituto alberghiero riapre in tutta sicurezza. Dipendenti ed operatori sono stati screenati e quindi si potranno riprendere le attività. Finalmente sta finendo questa pagina buia per Ariano Irpino.”