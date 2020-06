"Drive in sul Laceno, una vetrina in rosa per l'Alta Irpinia" Il senologo Carlo Iannace e il nuovo evento in sicurezza per il popolo della prevenzione

Drive in Rosa sul Laceno per ricordare l’importanza della prevenzione nella lotta al cancro. Il secolo Carlo Iannace promotore della storica camminata rosa che riunisce ogni anno donne e uomini da tutta la Campania e non solo, torna in una nuova versione che ha il sapore della libertà ma anche della piena sicurezza ai tempi del Coronavirus. Una settima edizione in Alta Irpinia per il popolo delle donne Amdos e Amos per tutte le associazioni impegnate nella prevenzione che si annuncia co,e grande occasione di rilancio per il Laceno, per Bagnoli, per i piccoli borghi incantati dell’area interna della Campania. The power of Pink lo slogan che torna a tuonare tra i social a modi richiamo per ricordare l’importanza dell’unione, in sicurezza, a bordo di un auto, magari d’epoca per raggiungere uno dei luoghi più belli della Campania il prossimo primo agosto.