"Sopravvissuta al coronavirus, come è cambiata la mia vita" Dopo aver lottato attaccata a un respiratore la veterinaria di Savignano si racconta

“Non tutti hanno capito di cosa stiamo parlando. Oggi volevo che in molti vedeste i miei occhi e il mio corpo, la sofferenza che si deve affrontare per combattere questo virus”. Con queste parole pronunciate attaccata al respiratore in un letto dell'Ospedale Rummo di Benevento, Daniela De Rosa, veterinario di Savignano Irpino, aveva toccato profondamente tutti coloro che a marzo, in pieno lockdown, hanno visto il suo video.

Medico veterinario di Savignano Irpino, 43 anni sposata con due bambine, Daniela aveva sempre goduto di ottima salute quando ha scoperto di essere stata contagiata dopo aver partecipato a una festa di carnevale ad Ariano Irpino, quella festa che secondo gli epidemiologi ha scatenato il focolaio di covid 19 nel Tricolle.

Daniela è tornata a casa, prova lentamente a riconquistare la normalità, ma l'esperienza della pandemia vissuta sulla propria pelle le ha cambiato la vita. In questa intervista, realizzata per La Linea in onda su Ottochannel Canale 696 (la puntata integrale la puoi vedere qui) Daniela racconta come è andata veramente, e cosa significa essere un “sopravvissuto” al coronavirus.