Disservizi alle poste, Franza scrive al commissario D'Agostino

"Ancora una volta, Ariano e gli arianesi rivendicano rispetto Gentilissima dott.ssa Silvana D'agostino, mi rivolgo alla sua ben nota sensibilità, perché possa farsi portavoce di un disagio ormai generalizzato nei cittadini arianesi per la mancata erogazione dei servizi pomeridiani da parte dell'Ufficio Centrale di Poste Italiane."

E' la lettera dell'ex sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza indirizzata al commissario straordinario Silvana D'Agostino.

"La continuata chiusura, non accettabile né giustificata, degli sportelli, produce code di utenti dai lunghi tempi di attesa dinanzi all'ufficio, e non si comprende come una società così importante, come poste italiane, non abbia attivato servizi indispensabili e tanto ttesi dalla cittadinanza e non solo. Che si risolva in breve tempo questo problema, perché Ariano non può attendere né i tempi lunghi delle code, né quelli di scelte aziendali evidentemente incuranti del ruolo che la nostra città riveste come punto di riferimento di un intero territorio.

Mi auguro, dunque, voglia sollecitare chi di dovere ad ovviare al più presto a questo spiacevole disservizio, che si verifica puntualmente anche durante il periodo estivo, perché, ancora una volta, Ariano e gli arianesi rivendicano rispetto. Con la stima di sempre, Enrico Franza."