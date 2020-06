Isole ecologiche ridotte a mini discariche a cielo aperto Ariano, scempio nel piazzale antistante il cimitero

E’ uno scempio che si ripresenta puntualmente durante il fine settimana e nei giorni festivi in modo particolare. Ma questa volta ha superato davvero ogni limite di decenza. Basta farsi un giro nel piazzale antistante il cimitero ad Ariano Irpino per vedere in che condizioni versa.

Uno spettacolo vergognoso, sotto gli occhi dei tanti visitatori del luogo sacro, non più tollerabile. Vi è di tutto in quell'ammasso di rifiuti che hanno letteralmente sbarrato l'ingresso dell'isola ecologica. Ci vorrà un mezzo munito di pala per ripulire quelle che in pochi giorni è diventata una mini discarica a cielo aperto. E vi sarebbero sacchi depositati anche dai comuni limitrofi. Ognuno ha lasciato il proprio souvenirs.

Stesse scene anche in località Stillo. Qui ddirittura sono stati abbandonati tra l'immondizia tre cuccioli dolcissimi e innocenti, fortunatamente e a dispetto di persone insensibili e disumane hanno trovato immediata adozione grazie al salvataggio da parte di Vincenzo Scrima, autista dell'Amu il quale si è subito prodigato insieme alla sua famiglia per metterli in salvo.

Sull'abbadono selvaggio di rifiuti e la mancata raccolta sta indagando la Polizia Municipale che ha già raccolto una serie di elementi importanti per risalire agli incivili.