444 guariti Covid in Irpinia su 548 persone risultate positive 55 su 69 Comuni diventati Covid free

L’Asl di Avellino comunica che in provincia di Avellino ad oggi risultano 444 le persone dichiarate guarite su 548 persone risultate positive al Covid 19, 21.988 i tamponi effettuati mentre su 69 comuni sono 55 i comuni ormai considerati Covid free.

In particolare, su 548 persone risultate positive al Covid dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono: 444 le persone dichiarate guarite, 60 le persone decedute, 6 i pazienti ancora ricoverati in strutture ospedaliere, 38 le persone a domicilio in attesa di dichiarazione di guarigione.

Ieri la bella notizia riguardo l’assenza di pazienti positivi nel reparto Covid dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Non accadeva dai giorni più bui dell’emergenza con la struttura sempre a regime, compresa la terapia intensiva. Non c’è più nulla e il presidio ospedaliero ha ripreso le sue normali funzioni. Una notizia che ha riempito di gioia il personale sanitario della struttura ospedaliera del tricolle e la città. C'è chi purtroppo non ce l'ha fatta nel corso di questi mesi particolarmente tristi e chi invece ha vinto la malattia. Un reparto gestito con abnegazione e spirito di sacrificio dal primario Annamaria Bellizzi, che grazie alla sua esperienza maturata sul campo e alla sua forte determinazione è riuscita a creare una grande squadra.

Ma la lotta al virus non è finita e occorre essere sempre prudenti. A Montecalvo è tornato l’incubo Covid-19 e questa volta riguarda un contatto di un caso già positivo in paese. Da oggi intanto al via i tamponi di verifica per le sessanta persone risultate positive nel corso dell’attività di screening ad Ariano e ai 170 contatti stretti. Unità mobili già da stamane in azione e analisi dei tamponi a Biogem.