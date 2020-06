Comuni senz'acqua: lento ritorno alla normalità 24 ore da incubo in Irpinia e nel Sannio

Lento ritorno alla normalità dopo l'interruzione idrica durata oltre 24 ore a causa di due seri guasti alle condotte avvenuti nel territorio di Castelfranci.

Un disagio notevole che ha interessato circa 40 comuni tra l'Irpinia e il Sanno. Riparazioni conclusesi nel tardo pomeriggio di ieri tra non poche difficoltà ma solo all'alba l'acqua è tornata nelle case gradualmente. Un sospiro di sollievo soprattutto per chi si è recati al lavoro di buon mattino. Ma quella di ieri è stata una serata da incubo. Intere famiglie in forte difficoltà con bambini e anziani.

Il commissario straordinario del comune di Ariano Irpino Silvana D'Agostino è stato in continuo contatto con la polizia municipale e i vertici dell'alto calore.

In queste ore si sta provvedendo a monitorare la situazione in quanto non tutte le zone della città sono tornate a regime.

Ci sono ancora località senz'acqua. Le segnalazioni da contrada Carpiniello, Montecifo, Ficucelle, Accoli, San Giovanni, Cardito zona Sfinge, Sterda. Ma la situazione, si spera, dovrebbe tornare presto alla normalità ovunque.