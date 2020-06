Mercato, Festa non sente ragioni: "Avanti con Campo Genova" "Aspettiamo le indagini, ma per ora quella resta l'area migliore"

Nonostante l'ordinanza del TAR il sindaco Festa non arretra sulla volontà di far svolgere il mercato bisettimanale a campo Genova.

E non lo scoraggiano nemmeno i carotaggi ambientali dell'Arpac e del Noe nell'area che hanno fatto emergere scarti di edilizia, allungando notevolmente i tempi per la fruizione del piazzale.

I giudici amministrativi di Salerno hanno confermato la sospensione dell'ordinanza di Festa risalente a febbraio, in attesa della discussione sul merito fissata per il 14 ottobre, ma il sindaco non vuole sentire ragioni ed è intenzionato a non raccogliere il suggerimento di ripristinare gli stand a Piazzale degli Irpini o individuare un'altra area.

"Aspetto campo Genova, anche perché gli adeguamenti e le indagini andrebbero fatte anche a piazzale degli Irpini, questo principio evidentemente non deve valere solo per campo Genova. Quella per me resta l'area migliore, poi, se le indagini ci stopperanno, allora valuteremo un'altra soluzione".