L’Abbecedario della corona buona: un libro per fare del bene Per aiutare bambini che, hanno perso un familiare medico o un operatore sanitario

L’Abbecedario della corona buona è un libro speciale che contiene ventuno composizioni letterarie, una per ogni lettera dell'alfabeto: nasce dalla voglia di superare uno dei periodi storici più assurdi della storia, in cui tutto il mondo è stato rinchiuso in casa per contrastare l'emergenza della pandemia dichiarata dall’Oms.

L’idea è stata elaborata pensando ai bambini di tutta Italia, ed è stata prodotta grazie al contributo di numerosi artisti italiani, per creare un ricordo basato non solo sulla paura e la perdita di speranza, ma dimostrando che l'arte e la fantasia possono incoraggiare tutti i bambini a superare i limiti imposti, associando un tenero ricordo a questi drammatici mesi.

L’iniziativa, nata dall’intuizione del musicista Edoardo Catemario e dall’entusiasmo della poetessa Antonetta Carrabs, si è avvalsa dei contributi di Dina Turco, Vittorio Zanella, Angela Andolfo, Silvia Messa, Iride Enza Funari, Elisabetta Orelli, Roberto del Gaudio, Lino Stefani, Deborah Catemario, Massimo Montresor, Cristina Ferrini, Chiara Gelmetti, Ilaria Cenci Campani, Elisabetta Motta, Antonetta Carrabs e Edoardo Catemario.

La finalità della campagna lanciata su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - consiste nel raccogliere fondi per pubblicare il libro, contribuendo a creare un fondo destinato ai bambini che, a causa del Covid-19, hanno perso un familiare medico o operatore sanitario.

I soldi raccolti serviranno per sostenere le spese di stampa per le prime 200 copie del libro, 1000 copie del Cd, 50 drives usb e vari contenuti speciali, come le foto del backstage o i video spontanei degli autori.

Inoltre, per tutti coloro che decideranno di contribuire, sono previste delle ricompense, come il libro, il Cd o una stampa in tiratura limitata di un’illustrazione firmata da Lino Stefani.