Parcheggi: "Basta con monetine e parcometri. Sarà rivoluzione" Il sindaco: "Non smantelliamo Acs, razionalizziamo i costi"

"Con la informatizzazione dei parcheggi compiamo una rivoluzione in città che ci permetterà anche di razionalizzare i costi di Acs. Non ci sarà alcuna modifica delle tariffe". Il sindaco Festa spiega il project finacing per esternalizzare la gestione delle strisce blu.

“Francamente le tariffe non mi sembrano alte. In centro si paga un euro e trenta ma ci sono anche zone in cui costa 2 euro tutta la giornata. La cosa importante, con il project financing, è che potremo utilizzare i soldi incassati per fornire servizi alle persone e non solo per pagare gli stipendi dei dipendenti, in più consentirà di salvaguardare i posti di lavoro".

"Fino ad oggi Acs non portava guadagni, i costi erano pari agli incassi. Questa è una grande opportunità, non possiamo rimanere all’epoca dei Flintstones, con i parcometri e le monetine; in più alleggeriremo i costi del personale che sarà reimpiegato in altri servizi. L’opposizione insorge? Mi fanno tenerezza. Ai sindacati, a cui riconosco la buona fede, spiegheremo la bontà del progetto”.

Intanto Festa bacchetta anche i maturandi per la notte folle prima degli esami. “Non tollereremo più eccessi, sono stati improvvidi, capisco l’euforia ma hanno esagerato. Credo siano in arrivo sanzioni e mi auguro che possano servire a non vedere più scene del genere".