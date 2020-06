Zanardi e' intubato. "Forza Alex siamo tutti con te" Movimento Italiano Disabili. Esposito: preghiamo tutti noi per il nostro eroe

L'Italia prega per Alex Zanardi rimasto vittima di un incidente stradale. I messaggi di sostegno e incoraggiamento arrivano da tutto il mondo.

Il Coordinatore Campania del Mid Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito vuole lanciare a Zanardi un grande in bocca al lupo perché tenga duro. "Lo faccio a nome di tanti diversamente abili. Stiamo tutti pregando perché il campione Paraolimpico di ciclismo Alex Zanardi vinca la sua nuova difficile sfida per la vita". Zanardi e' rimasto vittima di un incidente avvenuto ieri pomeriggio in Provincia di Siena dove è ricoverato in gravi condizioni mentre stava partecipando ad una gara sportiva Obiettivo Tricolore con la sua handbike.

"L’esempio di Alex Zanardi con la sua passione per il ciclismo è un esempio e uno stimolo oltre che testimonianza per tutto il mondo dei diversamente abili in tema di Sport e una grande testimonianza di vita e di inclusione sociale nel ciclismo.

Proprio qualche anno fa ricordo che in occasione del circuito ciclistico Avellino volevamo organizzare una piccola sfilata tra ciclisti e diversamente abili alla presenza del campione Alex per una chiara dimostrazione di esempio abbattimento barriere architettoniche ma non ci fu possibile per ragioni di tempo.

Come Coordinatore Campania per il Movimento Italiano disabili , facendomi portavoce anche di tutti i diversamente abili ammiratori del Corridore Paraolimpico auguro ad Alex pronta guarigione e un presto ritorno in gara" . lL Coordinatore Campania del Mid Giovanni Esposito dichiara: Forza Alex siamo tutti con te e preghiamo per te