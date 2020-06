Ambiente, le associazioni ringraziano Cantelmo La lettera di Mazza a nome del comitato "Salviamo la Valle del Sabato"

Il dott. Franco Mazza, a nome dell’Associazione “Salviamo la Valle del Sabato” e della Sezione “I.S.D.E.” di Avellino ha inviato una lettera di commiato al Procuratore della Repubblica di Avellino dott. Rosario Cantelmo. La nota ha inteso esprimere un non formale ringraziamento a un Alto servitore dello Stato che in questa provincia si è distinto per un impeccabile senso del rigore , una profonda competenza ed un riconosciuto equilibrio istituzionale diventando punto di riferimento per quanti credono ancora nei valori e nei principi dello Stato di diritto. La sua meritoria azione ha mostrato una grande attenzione per la tutela dei nostri territori esposti a ripetuti fenomeni di pressione ambientale agendo sempre con rigoroso equilibrio istituzionale e ascoltando senza pregiudizio le istanze che venivano sollecitate dalle nostre associazioni e dai cittadini. La sua azione ha lasciato una impronta profonda che segnerà di certo un punto di riferimento per chi dovrà ereditare questo prezioso lavoro svolto e per i tanti giovani che si affacciano alla vita e all’impegno civile. Pertanto rivolgiamo al Procuratore Cantelmo un sentito ringraziamento e un affettuoso augurio di prosieguo del suo prezioso lavoro.