Avellino è Covid-free. Restano 14 casi in provincia Con la guarigione del dottore Sanseverino il capoluogo è libero dal virus

Sempre più comuni in Irpinia sono Covid Free. 60 i paesi liberi dal coronavirus.

Nessun caso di contagio anche oggi e l’Irpinia guarda al futuro con maggiore speranza, dopo i mesi di emergenza rossa per i contagi da Covid-19.

Anche Avellino è covid free. Con la guarigione del dottore Carmine Sanseverino, che da qualche giorno si trova a Villa dei Pini per la sua riabilitazione, il capoluogo non conta più alcun caso di contagio da coronavirus. Sono 476 le persone guarite tra Avellino e provincia, sui 550 casi di positività accertati nei mesi scorsi. Solo 14 i casi di infezione in attesa di nuovi tamponi per accertarne la negativizzazione al covid-19.

E sono state sessanta purtroppo le persone che hanno perso la loro battaglia contro il virus.

E così il dottore Sanseverino, simbolo della lotta dei sanitari al Covid, rimasto a sua volta contagiato durante la pandemia, sta affrontando con forza e tenacia il suo percorso di riabilitazione.

“È dura ma ce la faremo. Un saluto affettuoso a Francesco Golia, l'ultimo collega di cui ho ricordo prima di essere intubato”, racconta su Facebook il medico, amatissimo da concittadini e pazienti che hanno seguito con affetto il suo percorso di guarigione.