Avellino: E' morto il professore Picariello. "Siamo distrutti" Il mondo accademico, l'Irpinia intera, amici, docenti e prof piangono il docente avellinese

L'Irpinia è in lutto come l'intero mondo accademico campano, per la morte del professore Antonio Picarello. La comunità federiciana dice addio al docente di Avellino, stroncato da un aneurisma cerebrale a soli 55 anni. Tanti i messaggi di commozione e sgomento arrivati attraverso i social da numerosi studenti e docenti di Ingegneria dove Picariello insegnava Big Data and Analytics al Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione. Uomo di scienza di straordinaria umanità, Picariello ha profuso impegno tra le associazioni di volontariato in favore dei più bisognosi, che aiutava con infaticabile dedizione e cura. Picariello l ascia la moglie e tre figlie.

I ricordi sul social corrono veloci e commossi dell'uomo e del professionista, sempre attento ai suoi alunni, al lavoro dell'ateneo.

"Ti ricorderemo tra le folle di studenti che hai formato con passione"

"Oggi lo ricordiamo così: immerso tra le folle di studenti che in questi tanti anni di docenza lo hanno apprezzato, lo hanno stimato, lo hanno amato. E' stato un uomo brillante, un professore encomiabile. La notizia di stamane, come un fulmine a ciel sereno, unisce tutti noi studenti in un profondo dolore. Ha lasciato una grande eredità a tutti noi: un'infinità di sapere e delle incommensurabili lezioni di vita e umanità. Ha combatutto fino alla fine, è stato un osso duro, ma oggi il nostro caro Ateneo, perde uno dei suoi meravigliosi pilastri. Non la dimenticheremo Prof. Antonio Picariello. Grazie di tutto", scrive sui social Assi Ingegneria (associazione studenti di Ingegneria)“.

Ventre: ho perso un amico eccezionale



«Oggi ho perso un eccezionale collega e un carissimo amico. Ma tutti noi abbiamo perso una bellissima persona» scrive commosso su Facebook Giorgio Ventre, direttore del suo Dipartimento e amico di vecchia data. «Antonio Picariello era un bravissimo ricercatore e un docente amato dagli studenti per la sua capacità e per la sua disponibilità. Il suo lavoro in Dipartimento e come Direttore del Laboratorio Item del Cini era incessante. E a tutto questo aggiungeva un suo impegno continuo nel sociale. Ci lascia un vuoto davvero incolmabile. Che cercheremo di riempire con i tanti bei ricordi che abbiamo di lui. Come quel suo sorriso che ha solo chi ti porta sempre gioia ed entusiasmo. Alla famiglia va un abbraccio enorme e il profondo cordoglio da parte di tutto il nostro Dipartimento e della Federico II».

Manfredi: uomo di scienza e di straordinaria umanità

«La perdita di Antonio Picariello è veramente stato un grande colpo per me personalmente ma per tutta la Federico II - dichiara Gaetano Manfredi, ministro dell'Università - era una persona di grande valore scientifico, molto amata dagli studenti, molto disponibile, che riusciva a mettere insieme umanità e scienza, il valore più importante per un docente universitario».

Pescapè : uno dei giorni più brutti della mia vita

Sconvolto Antonio Pescapè, direttore scientifico di Digita Academy e docente dello stesso corso di laurea ricorda:. «Uno dei giorni più brutti della mia vita. Non ti dimenticherò mai. Non lo faranno i tuoi amici e colleghi, non lo faranno i tuoi studenti. E non basterà una vita intera per provare a essere ciò che sei stato per tutti quelli che hai incontrato sul tuo meraviglioso cammino, con quel tuo meraviglioso sorriso. Un cammino meraviglioso ma troppo, troppo breve. E io questa cosa qui non ce la faccio ad accettarla. Ti voglio bene Antonio Picariello».