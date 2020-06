Terapie intensive, raddoppiano Frangipane e Moscati Ecco il piano della Regione per l'Irpinia

Nell'ambito del piano di potenziamento della rete ospedaliera in Campania predisposto dalla Regione Campania nel post pandemia da Covid-19, aumentano i posti letto in terapia intensiva e subintensiva anche in provincia di Avellino particolarmente "stressati" durante i mesi dell'emergenza sanitaria.. Per quanto riguarda l’Irpinia i posti di terapia intensiva resteranno 4 negli ospedali di Sant’Angelo dei Lombardi e Solofra, mentre passeranno da 6 a 13 al “Sant'Ottone Frangipane” di Ariano Irpino e raddoppieranno anche al “Moscati” di Avellino passando da 22 a 44. I posti di terapia sub intensiva invece saranno 2 al "Criscuoli" di Sant’Angelo dei Lombardi, 10 ad Ariano Irpino, 31 al “Moscati”, nessuno al "Landolfi" di Solofra. L'aumento complessivo in Campania è di 834 unità rispetto ai 621 posti letto programmati dal DCA 103/2020.