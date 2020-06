Campo Coni vandalizzato: "In arrivo le telecamere" L'annuncio dell'assessore Giacobbe

Lavori ultimati da pochi mesi e struttura inaugurata lo scorso dicembre alla presenza del governatore De Luca. Neanche il tempo di restituirla parzialmente alla città che il Campo Coni è stato teatro di raid vandalici. Presi di mira gli spogliatoi peraltro ancora chiusi per l'emergenza Covid-19 e già ammalorati dalla muffa. Nella notte di martedì portati via alcuni soffioni delle docce e divelte le prese di corrente. “Danni da poche centinaia di euro ma è un segnale decisamente negativo - commenta l'assessore allo sport e alla sicurezza Giuseppe Giacobbe - E' solo inciviltà, non credo possano recuperare molto da quello che hanno asportato. Questa è gente che non ama lo sport e non ha mai fatto attività sportiva, non so darmi altra spiegazione. La struttura è sorvegliata da personale dell'Acs fino alle 22, di notte è scoperta ecco perchè stiamo pensando di installare delle telecamera di videosorveglianza. Un bene appena restituito ai cittadini non può più essere oltraggiato”.