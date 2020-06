Rifiuti a Campo Genova, atteso l'esito delle analisi Consegnata la relazione al Comune. Arpac e Noe diranno se il sottosuolo è stato contaminato

C'è attesa per il responso delle analisi sui rifiuti ritrovati nel sottosuolo di Campo Genova. Il laboratorio incaricato dal Comune ha inviato le analisi agli uffici di Palazzo di Città. La notizia è emersa oggi al termine della riunione della commissione Trasparenza. “E' stato il Comandante MIchele Arvonio, nella qualifica di dirigente del settore Ambiente, a informarci – ha detto il presidente della Commissione Ettore Iacovacci". Ora resta da sapere se i rifiuti trovati hanno contaminato il sottosuolo, con la presenza di agenti inquinanti. Il Comune ha già inviato le carte ad Arpac e Noe, che avevano seguito i carotaggi ambientali settimana scorsa. Naturalmente vige il massimo riserbo sull'esito delle analisi, coperte da segreto istruttorio. Aspettano con ansia i risultati anche i mercatali per sapere se dopo 6 mesi di fermo e proteste può ripartire il mercato bisettimanale in quell'area.