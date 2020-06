"Altri fondi per un Mancini sicuro": l'impegno della Provincia La preside Gianfelice sul post-Covid: "Le scuole non diventino triage ospedalieri"

Una visita al "Mancini" per consacrare la riapertura dello storico liceo avellinese dopo quasi 3 anni di chiusura per problemi strutturali.

Il presidente Domenico Biancardi ha portato il suo saluto alla dirigente e ai docenti dopo che qualche giorno fa erano iniziati anche gli esami di maturità in presenza.

“Ora però dobbiamo continuare. Apposteremo altri fondi per la sicurezza del "Mancini". Appena arrivato qui stamattina, la dirigente mi ha segnalato una serie di cose da fare. Non lo nascondo, sono emozionato di essere qui, il Mancini è una scuola bellissima. La riapertura non è una vittoria contro nessuno – ha proseguito Biancardi - Non c'è stata nessuna gara anzi una fattiva collaborazione.

La preside Paola Anna Gianfelice ha affrontato invece il tema della riorganizzazione delle scuole nel post-Covid.

"Siamo già impegnati nella riorganizzazione degli spazi per rispettare i nuovi protocolli, ma le scuole non possono trasformarsi in triage ospedalieri. La prevenzione si deve fare prima dell’inizio dell’anno scolastico e lontano dalle scuole. Poi noi ci impegneremo a far rispettare tutte le norme”.