Quel parco negato e gli annunci disattesi Ancora off limits il Santo spirito. Festa ci riprova in settimana

Era l’11 maggio quando gli assessori Antonio Genovese e Giuseppe Negrone annunciavano che Parco Santo Spirito avrebbe riaperto nel giro di dieci giorni. Era la fase della ripartenza e sembrava importante dare subito un segnale di ripresa della città. Da allora però una serie di annunci, anche del sindaco Festa, puntualmente disattesi. Ed ecco che il parco intitolato ad Antonio Manganelli resta ancora off limits, inaccessibille nei suoi spazi verdi, nonostante siano passati quasi 2 mesi dalla fine del lockdown. Evidentemente i lavori di messa in sicurezza delle sponde del torrente Fenestrelle hanno richiesto tempi ben più lunghi di quelli immaginati dall’amministrazione. Ora la nuova data è quella di mercoledi prossimo, al massimo giovedì. Festa ha progetti ambiziosi per quel parco con una passeggiata e una pista ciclabile lungo il torrente. Si vedrà. Per ora resta desolatamente chiuso, a quanto pare anche per alcuni alberi pericolanti che sono stati tagliati. L’opposizione intanto insorge: “Festa si è mosso tardi sul verde pubblico, da lui solo annunci che mistificano la realta’”.