Furti in abitazione, attenzione al volantino del "Ministero": è falso Ecco cosa sta accadendo in diverse regioni italiane

Sta accadendo in più regioni d'Italia e il fenomeno è attenzionato dalle forze dell'ordine. La comparsa di un falso volantino con tanto di intestazione del Ministero dell'Interno, nel quale si invitano: "gli eventuali non residenti a lasciare le abitazioni ospitanti", annunciando ammenda fini a 206 euro, arresto fino a 3 mesi, reclusione da 3 a 12 anni nei casi più gravi.

Un testo fasullo che non proviene da alcuna fonte ufficiale e sul quale indagano le forze dell'ordine. Ad agire sarebbero bande di ladri con un'apposita regia. Nessun allarmismo, ma un invito a prestare attenzione anche in Irpinia e ad allertare immediatamente 112 o 113, qualora dovessero comparire simili volantini.