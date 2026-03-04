Avellino, Ballardini: "Sarà gara importantissima con il Padova. Izzo..." Rientro con il poker subito verso un poker di gare che dirà tantissimo sul cammino biancoverde

La giusta analisi del ko con l'equilibrio tra i valori dell'avversario, la prova di squadra e l'episodio del rosso che ha scompaginato i piani pregara, ma soprattutto testa al prossimo match. Sabato (ore 15) l'Avellino ospiterà il Padova per il primo di quattro match decisivi nel cammino salvezza. "Stavamo giocando troppo bassi e non era quella l'idea, volevamo condizionarli un po' più alti con l'obiettivo di ripartire in velocità. Questo non ci è riuscito. - ha spiegato Davide Ballardini al termine di Venezia-Avellino 4-0 - Al di là di questo aspetto, prima dell'espulsione non avevano subito azioni pericolose. Poi dal rosso, dal primo gol subito e dall'autorete... questi episodi ci hanno condizionato molto. Nel secondo tempo, a gara segnata, potevamo perdere tutte le distanze e dare tante occasioni, ma questo non è successo. L'Avellino, con tutte le difficoltà, ha tenuto bene il campo. Vero che il Venezia non avrà spinto al massimo nella ripresa, ma l'Avellino ha avuto l'atteggiamento giusto, in 10 prima, in 9 poi. Il quarto gol è arrivato addirittura con noi in 9".

"Izzo dovrebbe essere a disposizione con il Padova"

"L'attacco? Abbiamo dei primi e dei secondi attaccanti. Non abbiamo tanti esterni offensivi, ma c'è la necessità di essere più profondi e più pericolosi. - ha aggiunto Ballardini - Questo è il lavoro che dovremo fare. Abbiamo bisogno di essere verticali e pericolosi portando più giocatori vicino alla porta avversaria. È vero che non incontreremo sempre squadre importanti come il Venezia. Le prossime quattro gare decisive? Penso alla prossima ed è importantissima per noi. Vediamo di prepararla bene. Affronteremo una squadra che sta facendo un buon campionato. È a metà classifica e pensiamo alla gara col Padova. Dovremmo recuperare Palmiero e Pandolfi. Non credo che Favilli rientrerà nella prossima sfida. Izzo? Dovrebbe domani allenarsi con il gruppo che non è sceso in campo oggi ed essere a disposizione".