Ariano: ecco la delegazione del Pd per le prossime elezioni amministrative Partiti tutti in fermento sul tricolle

La riunione del partito democratico ad Ariano Irpino di ieri è stata un momento significativo per fare il punto sulla situazione politica cittadina. Coordinata da Enza Ambrosone, (nella foto) commissario provinciale del circolo, l’incontro ha riunito diverse sensibilità e componenti del partito, creando un clima di confronto aperto e costruttivo.

Durante la riunione, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di discutere metodi e obiettivi per le prossime settimane.

Enza Ambrosone ha sottolineato l'importanza di essere presenti e protagonisti ai tavoli di confronto, assicurando che la voce del partito democratico sia sempre presente e unita. Il suo impegno a intervenire ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità dimostra la volontà del partito di rimanere attivo nel dibattito politico.

Un aspetto importante è la delegazione che il Pd ha deciso di inviare ai prossimi incontri politici. Composta da Giovanni La Vita, Carmine Grasso e Grazia Vallone.

Inoltre, il partito ha manifestato l'intenzione di convocare un tavolo di confronto con le forze politiche e civiche disponibili, puntando a creare un centrosinistra allargato e plurale. Questa iniziativa è particolarmente significativa alla luce dei risultati positivi ottenuti alle recenti elezioni regionali.