Venezia-Avellino 4-0: tabellino e voti dei lupi Sabato Avellino-Padova, la prima di quattro gare decisive per la salvezza

Il rosso diretto rimediato da Tutino al 34' ha cambiato decisamente Venezia-Avellino. Poker dei lagunari sugli irpini e delusione per i tanti tifosi biancoverdi presenti al “"Penzo". Ballardini punta sul 5-3-2 con Fontanarosa e Reale sul lato sinistro della linea difensiva, con Palumbo regista, Kumi e Sounas nei ruoli di mezzala, in attacco la coppia Insigne-Tutino. Il Venezia sfiora il vantaggio al quarto d'ora con Sagrado, l'Avellino ci prova su punizione con Palumbo dopo il giallo di Franijc, da braccio largo su Tutino. Al contrario, dopo pochi minuti, imprudenza della punta sul difensore e per Mucera è rosso diretto. Altro episodio negativo per una stagione che non gira per l'ex Sampdoria. È il momento chiave della sfida: al 38' l'intervento di Daffara non cancella la progressione del Venezia che firma il vantaggio con Dagasso. Due minuti dopo l'autogol di Reale, di fatto, chiude i giochi. Serata no per i lupi che si ritrovano sotto di 3 all'intervallo: gol di Busio e sipario già al termine del primo tempo.

Avellino-Padova spartiacque nel cammino salvezza

Ballardini va di rotazioni e turnover anche nella ripresa: Avellino che tiene e subisce il quarto gol solo a fine gara. Le Borgne rimedia due gialli nel secondo tempo e gli irpini chiudono il match in 9. Al 91' Dagasso va di doppietta personale con il mancino. La giusta analisi in poche ore: sabato alle 15 inizia il ciclo chiave sul cammino salvezza. L'Avellino ospiterà il Padova, reduce dal pari con lo Spezia.

Il tabellino

Serie B

Ventottesima Giornata

Venezia-Avellino 4-0

Marcatori: 38' pt, 46' st Dagasso, 40' pt aut. Reale, 44' pt Busio

Venezia (3-5-1-1): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Franijc; Hainaut (1' st Bohinen), Dagasso, Busio (1' st Yeboah), Doumbia (16' st Lella), Sagrado (22' st Haps); Kike Perez (1' st Pietrelli); Casas. All. Stroppa. A disp. Grandi, Plizzari, Korac, Sidibé, Venturi, Compagnon, Farji, Adorante, Lauberbach

Avellino (5-3-2): Daffara 5; Missori 5, Enrici 5 (1' st Russo 5), Simic 5, Reale 4,5, Fontanarosa 5; Kumi 5 (1' st Patierno 5), Palumbo 5 (1' st Le Borgne 4), Sounas 5 (16' st Armellino 5); Insigne 5 (39' st D'Andrea sv), Tutino 4. All. Ballardini 5. A disp. Iannarilli, Sala, Biasci, Sgarbi, Cancellotti, Besaggio, Sassi

Arbitro: Mucera

Ammoniti: Franijc (V)

Espulsi: Tutino (A), Le Borgne (A)

Assistenti: Ceolin e Monaco

VAR e AVAR: Ghersini e Monaldi

Recupero: 1' pt, 4' st