Sant'Angelo, picchiarono un altro detenuto: in cinque verso il rito abbreviato Due dei presunti autori della violenta aggressione hanno scelto di essere giudicati con l'ordinario

di Paola Iandolo

Pichciarono brutalmente un altro detenuto: cinque dei sette imputati, tutti detenuti provenienti dal napoleta

La scelta del rito, come comunicato dai legali dei cinque imputati (gli avvocati Carmine Pascarosa del foro di Avellino, Alice Ricciulli, Vittorio Avella, Danilo Catricala’ dello studio Cuomo) è stata formalizzata nel corso dell’udienza predibattimentale celebrata davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino Sonia Matarazzo.

Per i cinque imputati che hanno scelto il rito abbreviato l’udienza èstata fissata per l’undici marzo. Solo due dei cinque imputati coinvolti in questa vicenda e accusati di lesioni, hanno scelto di essere giudicati con il rito ordinario.