Turismo: "Con cautela in Irpinia si riparte" Intesa tra Club di Territorio “Paesi di Irpinia” Touring Club Italiano e condotta Slow Food

Il Club di Territorio "Paesi d'Irpinia" del Touring Club Italiano ha raggiunto un’intesa con la condotta Slow Food di Avellino per i progetti di promozione territoriale. Elemento pilota dei futuri itinerari disegnati dalle due Associazioni è stata una splendida visita ad una delle bellezze architettoniche della Valle del Sabato, che è diventata occasione per mettere in comune le risorse in vista della programmazione di eventi da realizzare in simbiosi.

Le escursioni culturali del Tci si arricchiranno di laboratori del gusto e visite ai produttori degli areali di pregio dell'enogastronomia irpina, ricomponendo tasselli rilevanti nel panorama delle aree interne.

Touring Club Italiano e Slow Food pianificano iniziative congiunte presso le aree monumentali della provincia con tour, visite guidate, laboratori, mercati ed escursioni connesse al made in Irpinia.

Sinergie messe in atto per una proposta di accoglienza e riscoperta di questi territori ancorati alla terra e ricchi di monumenti, borghi storici, biodiversità, buona tavola e dal significativo patrimonio ambientale e paesaggistico.

Con cautela in Irpinia si riparte.

Il Touring, custode di cultura del territorio, unitamente a Slow Food, depositario dei valori del cibo buono pulito, locale, sano e giusto, invitano soci ed amici a partecipare alle prossime iniziative congiunte con il Vice Console Dino Giovino e la Fiduciaria Maria Elena Napodano.

Per date e informazioni contattare dinofpg@libero.it o consultare le pagine social del Club di Territorio "Paesi d'Irpinia" del Touring Club Italiano e della Condotta Slow Food Avellino.