Giunta, ok al Bilancio: "In 3 anni fuori dal predissesto" L'assessore Cuzzola: "Un miglioramento di quasi 5 milioni di euro"

"Conti in netto miglioramento, possiamo uscire dal predissesto nel giro di tre anni". A dirlo l’assessore alle finanze Enzo Cuzzola al termine della riunione di giunta che ha dato il via libera al bilancio 2019.

Si chiude con un disavanzo di 43 milioni di euro rispetto ai 34 dell’anno precedente ma in realtà non si tratta di un aumento - spiega Cuzzola - perché abbiamo aggiunto un valore che fino ad oggi venivano non veniva inserito nelle rendicontazioni, quello del fondo anticipazione liquidità.

"A inizio anno una sentenza di Corte Costituzionale ha imposto agli enti locali di esporre il valore che in precedenza non andava esposto – spiega Cuzzola. Nel 2019 vale 13 milioni e 318 mila euro, se fosse stato aggiunto anche nel 2018 avremmo avuto un disavanzo di circa 47 milioni di euro e se non fosse stato imposto nel 2019, il disavanzo del Comune sarebbe stato diverso. Infatti se lo tolgo scendiamo a 30 milioni di euro. Ecco che allora abbiamo avuto un miglioramento di gestione del 2019 di quasi 5 milioni di euro".

Ma in questi tre anni per uscire dal predissesto le aliquote di Imu e Irpef saranno al massimo per i cittadini.