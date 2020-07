Isola ecologica: "L'area ex Cecchini pronta solo a fine anno" L'annuncio di Irpiniambiente lascia presagire ancora disagi per la raccolta degli ingombranti

Consolidate le percentuali di raccolta differenziata Irpiniambiente, nonostante ancora 78 dipendenti in cassa integrazione, è pronta a raccogliere le prossime sfide che passano anche attraverso un'adeguata campagna di sensibilizzazione e comunicazione in particolare sulla corretta gestione delle confezioni tetra pak, che devono essere raccolte nel multimateriale con plastica e metalli.

Il presidente Domenico Biancardi annuncia nuovi investimenti: “Dobbiamo crescere ancora di più, culturalmente, come qualità dei servizi ed economicamente, dobbiamo diventare un modello non solo per la Campania”.

Con l'amministratore unico della società Matteo Sperandeo il discorso si sposta invece sulle difficoltà di queste settimane in città legate alla chiusura dell'isola ecologica di campo Genova. La conseguenza è che tante troppe minidiscariche che stanno spuntando e i tempi per aprire l'area ex Cecchini non saranno brevi. “I tempi li detta il Comune, da quel che mi risulta non saranno lunghi ma neanche brevissimi, credo che prima della fine dell'anmno la nuova area non sarà disponibile”.