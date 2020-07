Domani alle 11 riapre Parco Manganelli Ingresso libero ma con la mascherina se la distanza è inferiore a un metro

Dopo settimane di attesa e continui annunci disattesi riapre il Parco Manganelli. A comunicarlo con apposito avviso l'assessore all'Ambiente Giuseppe Negrone. La riapertura al pubblico è prevista per domani mattina alle ore 11. L'ingresso sarà libero, sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. In caso di riduzione della distanza ci sarà l'obbligo per le persone di indossare la mascherina. Il parco, chiuso da novembre, dopo il lockdown è stato interessato dallo sfalciamento dell'erba e da lavori di messa in sicurezza delle sponde del torrente Fenestrelle.