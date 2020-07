Cicchella in difesa degli operatori di Irpiniambiente "No agli scioperi e disagi, il problema va risolto a monte"

In difesa degli operatori di Irpinia Ambiente interviene anche Carmelo Cicchella vice sindaco del comune di Greci lanciando un appello ai comuni debitori.

"I sindaci dei comuni interessati - scrive in una nota - devono necessariamente deliberare lo stato di necessità alla regione Campania e procedere a pagare le somme insolute alla società di Irpinia Ambiente. Non si può assolutanente accettare che quasi 300 famiglie del nostro hinterland rischino il collasso. Non voglio entrare nel merito delle decisioni promosse dalle attività sindacali ma non trovo d’accordo la decisione dello sciopero.

Il problema va risolto alla fonte. La decisione di incrociare le braccia arrecherebbe solo disagio alla popolazione e disdoro all’azienda in un periodo già delicato di suo."