"Si rivede il verde, si risente il fiume": riecco il parco Riapre il Santo Spirito. Festa: "Sarà punto di riferimento turistico"

"Questo parco sarà un punto di riferimento turistico in Campania". Vola alto il sindaco Festa alla riapertura del Santo Spirito. In attesa di ultimare gli interventi sulle sponde del Fenestrelle riconsegna, con un po' di ritardo rispetto al cronoprogramma, il polmone verde alle passeggiate degli avellinesi.

”I miei assessori si sono impegnati per riconsegnarci un polmone verde finalmente degno di questo nome. Oggi Parco Manganelli è ordinato, pulito, si rivede il verde e si risente il rumore del fiume, grazie ai lavori di messa in sicurezza e di pulizia delle sponde. Abbiamo altri grandi progetti per i quali stiamo lavorando insieme all’assessore Stefano Luongo e al vicesindaco Laura Nargi. Questa amministrazione vuole investire, vuole puntare su questa risorsa”.

E a chi polemizza sui troppi alberi tagliati risponde: “Erano pericolanti e pericolosi, in più abbiamo tolto tanti rovi che ostruivano il torrente. Qui mancava la manutenzione da 40-50 anni. Gli alberi, quelli veri, da preservare, sono rimasti al loro posto”.

E a breve si aprirà anche il discorso dell'affidamento delle strutture presenti nel parco. “Da anni si parla delle valorizzazioni di queste strutture. L'ex palestra e la struttura ricettiva che è dall’altra parte del fiume. Quest’amministrazione le assegnerà e saranno frequentate”.

Il tutto nel più ampio progetto di creare una pista ciclo-pedonale e per il trekking urbano da Monteforte Irpino ad Atripalda.