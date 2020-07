Autonomi e Partite Iva, Loffredo raccoglie nuove adesioni Dentro anche Paternopoli e Mirabella Eclano

Daniele Modestino nominato coordinatore cittadino di Autonomi e Partite Iva per la città di Paternopoli, Avellino. Fuoriuscito dalla Lega aderisce al movimento Autonomi e Partite Iva capitanato dall’ex coordinatore della Lega Ariano Irpino Antonio Loffredo.

“Inizio questo nuovo percorso con l’entusiasmo di sempre. Lavorerò per me, tutte le partite Iva e le famiglie della mia città. Ringrazio per la fiducia riposta in me, il coordinatore regionale Giuseppe Calvanese e il coordinatore provinciale Antonio Loffredo.”

Gerardo Terrazzano invece nominato coordinatore del movimento Autonomi e Partite Iva della città di Mirabella Eclano, Avellino. Ha aderito al movimento Autonomi e Partite Iva capitanato dall’ex coordinatore della Lega Ariano Irpino Antonio Loffredo.

“Lavorerò con impegno ed entusiasmo per risollevare le sorti economiche del mio territorio, per imprese, professionisti e famiglie. Ringrazio il coordinatore regionale Giuseppe Calvanese e il coordinatore provinciale Antonio Loffredo.