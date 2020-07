Rifiuti, risolto guasto allo Stir, riprende raccolta regolare Da stasera si potrà conferire l'indifferenziato

Risolto il guasto improvviso allo Stir. Regolari tutte le raccolte. Irpiniambiente comunica che, come da programma, è stato risolto il problema tecnico che ha interessato l’impianto Stir di Pianodardine, e che a partire dalla serata di oggi, domenica 05 Luglio saranno regolarmente effettuate tutte le raccolte della frazione INDIFFERENZIATA come da calendario. La società, inoltre, interverrà laddove sarà necessario rimuovere gli accumuli di indifferenziata che si sono verificati nei tre giorni di stop. Irpiniambiente si scusa per il disagio arrecato alla comunità e coglie l’occasione per ringraziare con sincero apprezzamento tutti i cittadini che hanno tenuto in casa i rifiuti indifferenziati nei giorni di stop alle raccolte