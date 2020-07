Gradimento sindaci, Festa scivola al 96esimo posto In un anno perde quasi il 7% dei consensi

Avrà pesato senz'altro anche il caso Movida nella valutazione degli avellinesi che fanno sprofondare nella classifica dei sindaci italiani Gianluca Festa. Il primo cittadino "enjoy" in un anno perde il 6,8 % dei consensi e scivola al 96esimo posto nella classifica di Governance Poll, la graduatoria stilata dal Il Sole 24 ore sul gradimento dei 105 sindaci della penisola. Dunque il sondaggio non premia affatto Festa, nonostante la sua politica enjoy. Qualche “scivolone” di troppo lo ha penalizzato e gli avellinesi non hanno perdonato in particolare il maxi-assembramento la sera dello scorso 31 maggio a via De Concilj che hanno portato Avellino alla ribalta delle cronache nazionali. Peggio di lui, tra gli eletti degli ultimi 12 mesi, hanno fatto solo Roberto Gravina di Campobasso che in un anno dalla sua elezione ha perso il 15,7% e Maria Limardo, sindaco di Vibo Valentia che perde il 7,6%.