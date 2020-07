Vertenza Irpiniambiente, il 14 luglio sarà sciopero rifiuti Senza stipendio di giugno né 14esima i sindacati scrivono al sindaco Festa

"Permane la certezza che ad oggi i lavoratori di Irpiniambiente non percepiranno lo stipendio di giugno e la 14 mensilità. In mancanza di fatti concreti, il giorno 14 luglio si effettuerà lo sciopero. Con l'intento di evitare disagi alla collettività ed ai lavoratori come OO.SS., abbiamo ritenuto opportuno rivolgerci al Comune di Avellino, per verificare se vi sono le condizione per risolvere il problema"

Così i rappresentanti sindacali di Uil trasporti , Fit Cisl Fiadel e Ugl che in una nota avvisano l'intenzione di scioperare dal servizio di raccolta e spazzamento nella giornata del 14. Nello stesso tempo con una missiva si chiede l'intervento del sindaco Gianluca Festa affiché si adoperi nelle forme dovute per scongiurare lo sciopero che penalizzerà i cittadini dell'intero territorio provinciale e in particolare di quei comuni che hanno sempre versato quanto dovuto.