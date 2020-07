Tragedia Calitri: Unarma piange Solidarietà da parte di Giuseppe Possidente e Massimiliano Lo Priore

La segreteria provinciale Unarmadi Avellino esprime cordoglio alla famiglia del collega e amico Maresciello maggiore Andrea Apicella comandante della stazione di Calitri a seguito del tragico ed inaspettato episodio accaduto nella giornata di ieri.

Unrma non entra nel merito delle motivazioni, ad ora sconosciute, che hanno indotto il collega a commettere tale gesto, ma non ne resterà indifferente. Unarma da sempre sta monitorando il preoccupante aumento dei casi di suicidi nelle forze dell'ordine, tentando di prevenirne le cause attraverso un supporto psicologico offerto, in totale anonimato, ai propri iscritti.

"Restiamo addolorati profondamente ad ogni notizia del genere e non rimarremo inermi nell'individuazione e nella difficile battaglia che stiamo combattendo per sconfiggere questo "male oscuro" che, come confermano le statistiche nazionali, affligge tutte le forze dell'ordine. Ci chiudiamo nel dolore restando in un raccolto silenzio R.I.P. Andrea